Восемь "парковщиков от бога" из одного дома и в один день оштрафовала администрация города

СЕГОДНЯ 02:13 2018-09-28T02:13:21+03:00

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На Вострецова, 2 за один день оштрафовали сразу восемь автомобилистов. Жильцы этого дома замучились наблюдать, как водители паркуют своих железных коней прямо на газоне и написали жалобу. В "письмо счастья" они вложили фотоматериалы и указали место и время произошедшего. Теперь автолюбителям придётся отдать свои кровно-заработанные за правонарушение.

В администрации города такими обращениями занимаются специалисты профильных направлений. Они запрашивают информацию о владельцах авто у ГИБДД и составляют протоколы об административных правонарушениях. После этого нарушителя вызывают на комиссию и там определяют наказание. Отметим, что штраф за парковку на газонах может составить от одной до трёх тысяч рублей.

Если вы стали свидетелем неудачной парковки, вы также можете сфотографировать машину нарушителя и и направить фото с датой, временем и местом инцидента в ГИБДД или администрацию Владивостока. Обращение рассмотрят, а "парковщика от бога" привлекут к административной ответственности. Направить обращение в городскую администрацию можно через интернет-приёмную по адресу http://vlc.ru/reception/internetreception, письмом по почте или с помощью мобильного ящика корреспонденции, размещенного на фасаде здания по Океанскому проспекту, 15/3.