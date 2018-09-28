Бухту Три Поросёнка собираются отдать бизнесменам на "облагораживание"

СЕГОДНЯ 03:01 2018-09-28T03:02:19+03:00

Уже через месяц состоится открытый аукцион за участок земли на Артековской, 1

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Уже через месяц администрация Владивостока отдаст в аренду предпринимателям популярный пляж на берегу бухты Три Поросёнка. Открытый аукцион назначили на 24 октября, заявки принимают до 19 октября. Целых 3 года и 2 месяца будет у счастливого арендодателя, чтобы создать здесь туристическую базу, кемпинги, причалы для катеров и яхт, а также кафе или рестораны.

Возможность облагородить территорию и привлечь сюда туристов муниципалитет предоставит всего за 1 157 516 рублей - во всяком случае такова начальная цена лота. Цена, которая сложится на аукционе, и составит цену годовой аренды.

Площадь участка на Артековской, 1 составляет 12 470 квадратных метров. Рядом - федеральная трасса, ВДЦ "Океан" и Шамора - так что этот участок станет лакомым кусочком для тех, кто умеет организовывать хороший отдых для приморцев и зарабатывать на этом деньги.

Специалисты администрации в свою очередь подчёркивают, что такое сотрудничество всегда позитивно для бюджета Владивостока.