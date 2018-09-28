2018-09-28T04:04:50+03:00
Общество

Кондуктор с сигаретой в зубах разозлил жителей Находки

Женщина курила в окошко автобуса, не стесняясь даже маленьких пассажиров
Софья КУЧИНА
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Фото: Приморье Онлайн.Фото: Приморье Онлайн.
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В Находке пассажиры автобуса № 2 были крайне раздосадованы, когда заметили, что кондуктор, никого не стесняясь, курит в окошко. Видео инцидента попало в инстаграм-паблик "Приморье. Онлайн". Снял его, по всей видимости, водитель проезжавшего по соседней полосе автомобиля.

Ресовый автобус номер 2

- Полный автобус детей, а кондукторша шмалит вовсю! Ей на*рать, - комментирует мужчина за кадром.

Как стало понятно их дальнейшего разговора операторов поневоле, свидетелями случившегося они стали в районе светофора на Тихоокеанской в сторону Пограничной. В кадре хорошо видно номер маршрутно-транспортного средства.

Отметим, что водителям общественного транспорта запрещено курить в салоне транспортного средства. Если водитель курит, он нарушает сразу несколько федеральных законов: — «О защите прав потребителей»: перевозка пассажиров представляет собой услугу, которая должна оказываться качественно. — «Об ограничении курения табака»: запрещено курение на рабочих местах, а салон транспортного средства является рабочим местом водителя. Эти же пункты вполне относятся и к кондукторам. В случае, если вы стали свидетелем курения в неположенном месте, можно жалобы в организацию перевозчика, к специалисту по защите прав потребителя, в комитет города по транспорту и связи.

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