Акулы-зебры прописались в океанариуме Приморья

СЕГОДНЯ 06:07 2018-09-28T06:07:29+03:00

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В Приморский океанариум доставлены две зебровых акулы: этих обитателей тропических морей отличает от других акул каплеобразная форма тела и соответствующая имени расцветка.

— Самца и самку привезли чартером из Японии, сейчас они на карантине, — рассказал начальник отдела содержания гидробионтов тропических морей Михаил Стрельцов. — Эти акулы очень популярны в океанариумах всего мира: они умны, контактны, не боятся человека и позволяют с собой работать. Новички станут самыми крупными акулами нашего океанариума: самка 2,52 метра, самец — 1,7 метра. Иногда эти акулы размножаются в неволе, поэтому мы рассчитываем на потомство.

Пока рыбы адаптируются, привыкают к новым условиям. С ними уже работают специалисты, которые отвечают за шоу «Океанская бездна».

— Мы приучаем акул не нервничать рядом с нами, — рассказал водолаз Сергей Прибылов. — Уже на четвертый день «зебры» стали брать корм у нас из рук: это хороший знак. Они научились питаться не со дна, а в толще воды. Сейчас главная наша задача — добиться полного доверия. Начнём с самых простых номеров, постепенно усложняя программу, например, планируем научить акул вальсировать и выполнять акробатические элементы.

Справка КП

Зебровые акулы — донные обитатели, питаются в основном моллюсками, мелкими ракообразными и донными рыбами. Это малоподвижный хищник, который охотится преимущественно ночью.

Эти рыбы довольно миролюбивы и в природе нередко подпускают к себе дайверов и пловцов. Для людей они не опасны, укусить могут только в случае защиты.