Душевнобольных из кавалеровского интерната кормили гречкой и перловкой с клещами
На килограмм запасов приходилось до пяти живых амбарных вредителей
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Во время выездной проверки сотрудники Россельхознадзора обнаружили на складе «Кавалеровского психоневрологического интерната» продукты, заражённые вредителями. В четырёх партиях крупы, весом 64 килограмма нашли амбарных клещей. На каждый килограмм перловки и гречки приходилось до пяти вредителей.
Управление ведомства запретило использовать эти крупы в пищу, мешки приказано уничтожить. Возбуждены административные производства против юрлица и двух должностных лиц за нарушение правил хранения, закупки и рационального использования зерна.