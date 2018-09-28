2018-09-28T07:34:54+03:00
Общество

Душевнобольных из кавалеровского интерната кормили гречкой и перловкой с клещами

На килограмм запасов приходилось до пяти живых амбарных вредителей
Софья КУЧИНА
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Фото: https://ru.depositphotos.comФото: https://ru.depositphotos.com
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Во время выездной проверки сотрудники Россельхознадзора обнаружили на складе «Кавалеровского психоневрологического интерната» продукты, заражённые вредителями. В четырёх партиях крупы, весом 64 килограмма нашли амбарных клещей. На каждый килограмм перловки и гречки приходилось до пяти вредителей.

Управление ведомства запретило использовать эти крупы в пищу, мешки приказано уничтожить. Возбуждены административные производства против юрлица и двух должностных лиц за нарушение правил хранения, закупки и рационального использования зерна.

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