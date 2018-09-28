Владивостокская певица отказалась от претензий к пятому мэру Владивостока

СЕГОДНЯ 08:02 2018-09-28T08:03:02+03:00

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Автор песни «Владивосток», эстрадная певица Ляля Алексакова сообщила журналистам, что отозвала исковое заявление к Владимиру Николаеву, так как произошла ошибка. Никаких претензий к пятому мэру певица не имеет.

- Я услышала песню «Владивосток - Владимир Николаев» и подумала, что именно он внес изменения в текст моей песни. Но оказалось, что к производству и распространению он не имеет никакого отношения. Я забрала свое заявление из канцелярии Советского суда Владивостока и приношу свои извинения Владимиру Викторовичу за недопонимание, - прокомментировала Ляля.