2018-09-28T08:45:31+03:00
Общество

Почти две тысячи мест скоро появится в детсадах Владивостока

Прямо сейчас строители реконструируют детский садик на Постышева
Софья КУЧИНА
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Фото: vlc.ruФото: vlc.ru
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В ближайшее время на Постышева, 7а начнётся реконструкция детского сада. 17 сентября красноярская компания ООО "Титан" выиграла аукцион на проведение строительных работ. Совсем скоро здесь появится четыре ясельные группы и 14 обычных.

Как рассказали специалисты управления образования, именно в Первореченском районе наиболее острая нехватка мест в детсадах. У полуторагодовалых малышей вовсе нет возможности посещать дошкольное учреждение, а трёхлеткам зачастую дают путёвки в сады, которые находятся далеко от дома.

Само здание будущего садика существует ещё с советских времён, однако долго время было заброшено. И вот теперь, когда его вернули в муниципальную собственность, группы начнут расширять: по нынешним нормам СанПин количество квадратных метров на каждого ребёнка давно увеличилось.

Подъездные пути к будущей стройке частично пролегают по территории соседней зелёной зоны, но жителям района не о чем беспокоиться: вырубать ничего не будут, а маршрут скорректируют так, чтобы не затронуть пешеходный маршрут.

К слову, сейчас во Владивостоке строят и проектируют ещё 9 новых детских садов. 1810 мест для владивостокских ребят появится уже через несколько лет.

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