Летающий субарист стал виновником смертельного ДТП в Приморье

28 Сент. 09:54 2018-09-28T10:25:12+03:00

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В районе 162 километра трассы Артём-Находка-порт Восточный произошло смертельное ДТП. Этой ночью, на неосвещённом участке дороги водитель Субару Форестер по дороге из города в порт сбил 36-летнего мужчину. Тот получил тяжёлые травмы, от которых скончался на месте. На место происшествия прибыла скороая, но было слишком поздно.

Как стало известно, 31-летнегобариста дважды штрафовали за превышение скорости только в этом году. Его стаж вождения -12 лет.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

Ведомство информирует, что за последние сутки в Приморье произошло 78 аварий, 68 из них с материальным ущербом, в десяти пострадали люди, двое погибли, 147 автомобилей повреждено.