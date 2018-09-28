Первый терминал для выдачи SIM-карт с технологией распознавания личности появился во Владивостоке

28 Сент. 10:33 2018-09-28T10:33:46+03:00

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«МТС» и провайдер цифровых услуг, сообщает о начале работы первого устройства по выдаче SIM-карт с распознаванием личности в Приморском крае.

Первый терминал заработал в здании «МТС Банка», расположенном по адресу проспект 100-Летия Владивостоку, 57Д. В ближайшее время будет установлено еще пять терминалов и воспользоваться новинкой смогут жители и гости Уссурийска, Раздольного, Новошахтинского и Новоникольска, а также появится терминал на Автовокзале Владивостока.

В терминале могут получить и сразу оформить SIM-карту МТС новые клиенты. При этом не надо ничего дополнительно активировать, достаточно просто установить SIM-карту в мобильный телефон и можно звонить и выходить в интернет. SIM-карта будет уже с положительным балансом. Время оформления занимает несколько минут. Чтобы получить SIM-карту, пользователю необходимо отсканировать три страницы паспорта, подтвердить правильность распознанных данных, сфотографироваться (устройство сверяет фотографию в паспорте и с лицом пользователя в автоматическом режиме). После идентификации пользователя устройство выдает SIM-карту.

Получить SIM-карту может любой человек старше 18 лет с паспортом РФ. В будущем устройство сможет выдавать SIM-карты иностранным гражданам, интерфейс терминала будет переведен на несколько языков.

«Владивосток стал первым городом на Дальнем Востоке России, где запущены терминалы для выдачи SIM-карт с технологией распознавания личности. Благодаря современному программному обеспечению подключение занимает всего пару минут, что поможет существенно разгрузить сотрудников салонов связи, избавить их и самих клиентов от процедуры заполнения и регистрации договоров. Это позволит в целом ускорить процесс обслуживания для комфорта абонентов. До конца 2018 года в Приморском крае будет установлено порядка 15 таких терминалов», – отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

МТС не первый год развивает автоматические системы продажи SIM-карт. Первая версия терминалов для выдачи SIM-карт МТС появилась в 2016 году. Терминалы позволяли выдавать только дополнительную SIM-карту действующим абонентам оператора. Сегодня около 10 подобных устройств работают в Приморском крае.

Всего до конца 2018 года планируется установить около 100 терминалов нового образца в десятках российских городов на территории вокзалов, аэропортов, гостиниц, торговых центров.