2018-09-28T10:36:50+03:00
Общество

В выходные приморцам придётся утеплиться

Последние сентябрьские деньки будут дождливыми
Софья КУЧИНА
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Фото: архив "КП", Амир ЗакировФото: архив "КП", Амир Закиров
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В выходные дни погода не порадует приморцев солнцем и теплом, сообщает "КП" со ссылкой на Примпогоду. Завтра днём ядро антициклона сместится на Японское море, а падение атмосферного давления продолжится. Фронтальные разделы над ним сместятся и кое где вызовут дожди. В воскресенье фронтальные разделы всё так же останутся над краем и дождливая погода никуда не денется. Более того, в отдельных районах ожидается порывистый ветер и ливни с грозами. Зато дневные и ночные температуры сильно не изменятся, так что хотя бы страдать без отопления в ближайшие дни приморцам не придётся.

Владивосток на выходных так же, как и весь край накроет облаками и осадками. В ночь на субботу и днём пройдёт небольшой дождик, в воскресенье, возможно, его не будет. Свежий юго-восточный ветер заставит горожан поскорее достать осенние куртки и шарфы, днём станет прохладнее на 1-3 градуса, последние сентябрьские ночи станут теплее.

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