Открытки с фестиваля «Море жизни» отправились в Майами

28 Сент. 05:41 2018-09-28T10:44:09+03:00

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Более тысячи открыток с голосами обителей Тихого океана отправлено с экологического фестиваля «Море Жизни». Уникальные почтовые карточки можно было бесплатно отправить в любую точку мира в мобильном отделении Почты России, расположившемся на время работы фестиваля на площади им. Ленина в Петропавловске-Камчатском.

Почта России, Кроноцкий и Командорский заповедники создали серию уникальных открыток с рисунками морских млекопитающих художника Кристины Саушкиной. С помощью QR-кода, размещенного на открытке, можно услышать голоса сивуча, северного кашалота, косатки и северного калана, записанные в дикой природе.

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Всем желающим получить на память эксклюзивную почтовую карточку Почта России предлагает присоединиться к конкурсу в социальных сетях. Информация об условиях участия размещена в официальных группах Почты России в ВКонтакте, Facebook и Instagram.

Фестиваль «Море жизни» – это экологическое мероприятие, которое проводится на Камчатке для привлечения внимания к вопросам защиты морских млекопитающих и сохранения чистоты вод Тихого океана. Одна из главных тем фестиваля – борьба с загрязнением окружающей среды пластиковыми отходами. В этом году впервые на фестивале будет организован сбор пластиковых крышек синего, голубого и белого цветов. Из собранных крышек на берегу Авачинского залива будет создан арт-объект в виде кита.