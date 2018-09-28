Продал "травку" и загремел на нары: наркодилера-рецидивиста отправили в колонию на 8 лет

28 Сент. 11:02 2018-09-28T11:03:13+03:00

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Жителя Хороля осудили за наркосбыт и назначили провести 8 лет в исправительной колонии особого режима. Такой приговор вынесли из-за отягчающих обстоятельств - особо опасного рецидива.

Как установили в суде, в январе 2018 года фигурант дела хранил каннабис у себя дома. В один из зимних дней он договорился продать "дурь" клиенту, однако не знал, что тот действует в рамках мероприятия "проверочная закупка". Нет, это была не съёмка телепередачи с похожим названием и на большой экран барыга не попал, а вот "на нары загремел".

Сразу после удачной продажи 93 граммов травки, дилера задержала полиция, а наркотик изъяли из оборота.

Приговор в законную силу ещё не вступил.