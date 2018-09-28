Бывшему врио губернатора Приморья нашли работу полегче
Покинувшему пост временно исполняющего обязанности губернатора Приморья Андрею Тарасенко нашли новое место работы.
Как сообщили в пресс-службе российского правительства, премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указ о назначении Андрея Тарасенко заместителем главы Росморречфлота.
Добавим, что сам Тарасенко, по его словам, покидает Приморье с «очень тёплым чувством». При этом, как выразился сам Андрей Владимирович, такой тяжелой работы у него не было даже на подлодках. До Приморья Тарасенко служил гендиректором ФГУП "Росморпорт".
Сегодня в администрации Приморья официально вступил в должность новый врио — Олег Кожемяко. Он пообещал, что пойдёт на губернаторские выборы самовыдвиженцем, но рассчитывает на поддержку политических партий.
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