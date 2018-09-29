Погода во Владивостоке и Приморье 29 сентября: по краю пройдут небольшие дожди
Сегодня, 29 сентября, погоду Приморского края будут определять фронтальные разделы. Местами небольшой и умеренный дождь. Утром в отдельных районах туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +18...+23°C. Температура воды в Амурском заливе +19°C, в заливе Посьета +18°C, в бухте Находка +14°C.
Во Владивостоке облачно, во второй половине дня небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +17...+19°C.
В Уссурийске переменная облачность, небольшой дождь. Утром туман. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха +20...+22°C.
В Находке переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +20...+22°C.