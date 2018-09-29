Погода во Владивостоке и Приморье 29 сентября: по краю пройдут небольшие дожди

СЕГОДНЯ 02:57 2018-09-29T02:57:56+03:00

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Сегодня, 29 сентября, погоду Приморского края будут определять фронтальные разделы. Местами небольшой и умеренный дождь. Утром в отдельных районах туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +18...+23°C. Температура воды в Амурском заливе +19°C, в заливе Посьета +18°C, в бухте Находка +14°C.

Во Владивостоке облачно, во второй половине дня небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +17...+19°C.

В Уссурийске переменная облачность, небольшой дождь. Утром туман. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха +20...+22°C.

В Находке переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +20...+22°C.