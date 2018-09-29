2018-09-29T04:04:12+03:00
Общество

В Приморье открылся цех по переработке и консервированию рыбы и морепродуктов

Цех площадью более 860 кв. метров имеет производственную мощность до 450 тонн в месяц
Василий ПОЛИКАРПОВ
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В Приморье открылось новое предприятие по переработке и консервированию рыбы и морепродуктов. Инициатором проекта стоимостью 22,3 млн рублей, в рамках соглашения с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», выступила компания «Стильная рыбка ДВ».

Расположенный в поселке Тавричанка цех площадью более 860 кв. метров имеет производственную мощность до 450 тонн в месяц.

Сюда поступает сырье от дальневосточных рыбодобывающих компаний. В результате переработки, сушено-вяленная рыбная продукция, полуфабрикаты и пресервы в ассортименте отправляются на реализацию.

Продукция поступает не только на Дальний Восток, но и в центральную Россию, Московскую область и Крым. Компания получила аттестацию на неограниченные поставки рыбной продукции под брендом Stylish fish DV в страны Азиатско-Тихоокеанского региона – Вьетнам, Японию, Гонконг, КНР, Республику Корея, а также в Аргентину.

На сегодняшний день на территориях опережающего развития по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» действуют 313 резидентов, реализующих проекты с общей суммой инвестиций более 2,3 трлн рублей и перспективой создать более 54 000 новых рабочих мест. Из них 59 проектов уже запущены.

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