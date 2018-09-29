2018-09-29T05:12:46+03:00
Общество

Администрация края: тепло во все соцучреждения Приморья придет по графику

На подготовку к зиме в таких учреждениях в этом году направлено около 25 миллионов рублей
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Готовность к зиме учреждений соцобслуживания стала основной темой заседания коллегии департамента труда и социального развития Приморского края. На подготовку к зиме таких учреждений в этом году направлено около 25 миллионов рублей.

В Приморском крае действует 17 взрослых домов-интернатов для престарелых и инвалидов и 10 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних. Часть из них подключена к централизованной системе отопления, в восьми имеются автономные котельные, а Яковлевский спецдом-интернат для пожилых отапливается с помощью электрических конвекторов.

Запланированные средства потрачены на капитальный и текущий ремонт инженерных сетей, промывку и опрессовку системы отопления, заготовку топлива для котельных.

Так промывка и опрессовка систем отопления завершена практически во всех подведомственных учреждениях. Проведен ремонт помещений, теплового контура, а также наружных и внутренних инженерных сетей, кровли.

Все дома-интернаты и социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних оснащены приборами учета тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения.

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