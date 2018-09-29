В День тигра во Владивостоке перекроют центральные дороги

СЕГОДНЯ 06:07 2018-09-29T06:07:55+03:00

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В воскресенье, 30 сентября, во Владивостоке в 19-й раз отметят экологический праздник «День тигра». В этот день по центральной улице города пройдет карнавальное шествие. В целях обеспечения безопасности участников торжеств в этот день будут временно ограничены движение и парковка транспортных средств на ряде автомобильных дорог в центре города.

Так, движение и парковка будут ограничены на следующих участках автомобильных дорог:

- С 6:00 до 23:00 - на территории парковки рядом со зданием администрации Приморского края (центральная площадь Владивостока);

- С 10:20 до 13:20 по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Октябрьской до пересечения с улицей Советской;

- С 11:50 до 14:00:

по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Октябрьской до центральной площади Владивостока;

по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей 1-й Морской;

На данные периоды времени будет организован объезд транспортных средств по улицам Уборевича, Алеутской, переулку Павленко, Партизанскому проспекту, проспекту Красного Знамени.