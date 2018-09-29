В начале октября во Владивостоке пройдут Дни Эрмитажа

СЕГОДНЯ 07:08 2018-09-29T06:18:01+03:00

Для жителей и гостей города подготовлены мастер-классы, выставки, эрмитажный лекторий, а также работа кинотеатра виртуальной реальности

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С 1 по 7 октября во Владивостоке в третий раз пройдут Дни Эрмитажа. Жители и гости города смогут стать участниками мастер-классов, выставок, эрмитажного лектория, а также посетить кинотеатр виртуальной реальности.

Торжественное открытие Дней Эрмитажа во Владивостоке состоится 1 октября в 12:00 в парадном зале Приморской государственной картинной галереи.

С 1 по 3 октября пройдут мастер-классы по реставрации произведений восточной живописи. Перенять новаторский опыт соберутся специалисты со всего Дальнего Востока: Якутска, Иркутска, Омска, Хабаровска, Благовещенска, Южно-Сахалинска, Владивостока.

Программа для широкой публики включает в себя выставки, лекторий, работу кинотеатра виртуальной реальности и кинопоказы.

В Дни Эрмитажа дополнением к выставке «Голова Ареса. Неистовый сын Зевса» станет проект «Зал Юпитера», разработанный Центром виртуальной реальности КРОК. Это цифровая копия Зала Юпитера в Государственном Эрмитаже.

Кинотеатр виртуальной реальности, где по вечерам будут проходить кинопоказы, откроется в Парадном зале с 1 октября.

На выставке «Эрмитажная библиотека» все желающие смогут познакомиться с каталогами, научными трудами, путеводителями. Студентам вузов предоставится уникальная возможность стать читателями специализированной библиотеки Приморской государственной картинной галереи.

В рамках Эрмитажного лектория пройдут лекции. По традиции они состоятся в Дальневосточном федеральном университете. Все дни будет работать одна из секций Молодежного центра «Творческая фотография», мастер-классы, фотокроссы с разбором работ, отснятых участниками.

7 октября впервые во Владивостоке состоится «День студента в Картинной галерее».

Вход на все мероприятия Дней Эрмитажа во Владивостоке в парадном зале свободный. На некоторые мероприятия может потребоваться предварительная регистрация по телефону 8 (423) 241-06-10.