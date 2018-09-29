Приморцев приглашают на публичные слушания по краевому бюджету

СЕГОДНЯ 08:05 2018-09-29T08:05:18+03:00

Граждане могут обсудить проект краевого бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы

Изменить размер текста: A A

Публичные слушания для рассмотрения и обсуждения проекта закона Приморского края «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» проводит департамент финансов 11 октября с 9:00 до 16:00. Принять участие в обсуждении приглашаются все жители края.

Как сообщили в департаменте финансов, публичные слушания проводятся в виде форума.

«Принять участие в слушаниях приглашаются представители общественных организаций, объединений, все желающие. Предварительно можно ознакомиться с материалами законопроекта», – уточнили специалисты.

Свои отзывы и предложения по проекту закона «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» можно оставить в форуме.