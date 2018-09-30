Огонь выгнал жителя Владивостока на балкон

СЕГОДНЯ 03:01 2018-09-30T03:01:18+03:00

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На проспекте 100 лет Владивостоку накануне днём произошёл пожар в одной из многоэтажек. Сотрудников МЧС вызывал мужчина, у которого на кухне загорелись холодильник и другая обстановка, а потом пламя перекинулось на диван и телевизор в жилой комнате.

По информации пресс-службы управления МЧС по Приморскому краю, огонь оказался таким сильным, что хозяин квартиры выскочил на балкон. Кроме того, стремительно распространялся дым.

- Самостоятельно выбраться из помещения мужчина уже не мог. Прибывшие брандмейстеры по лестничному маршу вывели хозяина квартиры на свежий воздух. Медицинская помощь спасённому не потребовалась, - отметил собеседник «Комсомолки».

Всего на месте происшествия работали 16 пожарных на четырёх спецмашинах. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров.