Олег Кожемяко поехал к пострадавшим от паводка

СЕГОДНЯ 05:20 2018-09-30T05:22:01+03:00

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Несмотря на воскресный день, врио губернатора Приморья запланировал 30 сентября поездку по краю. Олег Кожемяко посетит Уссурийск с его вечно тонущим пригородом, а также Михайловский район.

- Олег Николаевич осмотрит подтопленные в результате паводков дома, частные подворья, а также дамбу и детский сад № 7 в Уссурийске. В Михайловском районе глава региона проинспектирует работы по расчистке русел рек Бакарасьевка и Михайловка, пообщается с местными жителями, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе администрации Приморья.

Врио губернатора, назначенный на эту должность 26 сентября, прибыл во Владивосток утром 28-го числа. Тогда же, в пятницу, прошла недолгая, но торжественная церемония представления Олега Кожемяко местным властям и общественности. В ней участвовали также полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев и экс-глава региона Андрей Тарасенко.

Позже Тарасенко и Кожемяко пообщались «один на один»: перед отъездом в Москву уходящий врио передал дела только что назначенному. В том числе акцентировал внимание на проблемах дольщиков, регулярных паводках, необходимости обновлять городской транспорт, строить жильё и рыбный рынок.