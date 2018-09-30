Жительница Приморья пустила мужчину покормить енота и потом пожалела

СЕГОДНЯ 06:51 2018-09-30T07:04:30+03:00

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Криминальную хронику Приморского края пополнил необычный случай в городе Артёме. У 22-летней местной жительницы пропало больше 100 тысяч рублей и золотые украшения, причём искать не пришлось долго искать подозреваемого. А началось всё с того, что девушка попросила 23-летнего знакомого покормить её енота, пока хозяйки не будет дома.

- Подозреваемый пришёл к ней домой и совершил кражу. В итоге у девушки пропали 110 тысяч рублей и ювелирные изделия. К тому моменту, когда подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска, он уже успел продать драгоценности, а деньги потратил, - рассказала «Комсомолке» пресс-секретарь местного отдела МВД Оксана Дарявина.

На вопрос, всё-таки накормил парень зверька или только поживился в чужом доме, сотрудник полиции ответила:

- Да, енот жив, здоров. Злоумышленник его накормил. Кстати, это был хороший знакомый девушки, она уже доверяла ему ключи от квартиры.

В то же время, как оказалось, у парня из Артёма уже случались проблемы с законом. Сейчас он снова стал фигурантом уголовного дела - по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Кража, совершенная в крупном размере»). Сейчас подозреваемый находится под стражей.