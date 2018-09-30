Глава Приморья: День тигра стал по-настоящему народным

СЕГОДНЯ 09:50 2018-09-30T09:50:38+03:00

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Жители и гости Приморья в это воскресенье отмечают День тигра. Его организаторами являются Центр «Амурский тигр», администрация края и мэрия Владивостока. Основная идея – привлечь внимание общественности к проблеме сохранения дикой природы, в том числе краснокнижного полосатого хищника.

Днём 15 тысяч человек стали участниками карнавального шествия на Океанском проспекте. Сейчас на центральной площади выступают местные творческие коллективы, многие фотографируются и запускают воздушных змеев. Там же организованы квесты, конкурсы и мастер-классы.

- Этот праздник стал по-настоящему народным, всё больше людей из городов Дальнего Востока принимают в нем участие. Именно в Приморье сосредоточено 95 % мировой популяции тигра, который по праву является достоянием и символом нашего края. Поэтому важно сберечь для будущего поколения сильного, красивого, но в тоже время очень уязвимого хищника, – отметил новый глава региона Олег Кожемяко.

В 19:00 на центральной площади Владивостока выступит группа «Чайф», лидер которой Владимир Шахрин побывал сегодня в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Приморье». А в эти минуты на вопросы ведущих и слушателей отвечают Алексей Кортнев и Сергей Чекрыжов из «Несчастного случая». Их концерт на площади начнётся в 20:45.