2018-10-01T00:24:07+03:00
Общество

Октябрь во Владивостоке начался с дождя

На юге Приморского края пройдут ливни, хотя гроз синоптики не обещают
Игорь СОРОКИН
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фото из архива КПфото из архива КП
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Сегодня, 1 октября, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы.

Местами небольшой и умеренный дождь, на юге местами ливни (вероятность 100%). Ветер северный умеренный до сильного, на побережье сильный. Воздух +14...+19°C. Вода в Амурском заливе +19°C, в заливе Посьета +18°C, в бухте Находка +14°C.

Во Владивостоке облачно, небольшой, временами умеренный дождь (вероятность 70%). Ветер северный сильный. Воздух +13...+15°C.

В Уссурийске облачно, небольшой дождь (вероятность 60%). Ветер северный умеренный до сильного. Воздух +14...+16°C.

В Находке облачно, небольшой, временами умеренный дождь (вероятность 80%). Ветер северный умеренный до сильного. Воздух +14...+16°C.

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