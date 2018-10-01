Октябрь во Владивостоке начался с дождя
Сегодня, 1 октября, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы.
Местами небольшой и умеренный дождь, на юге местами ливни (вероятность 100%). Ветер северный умеренный до сильного, на побережье сильный. Воздух +14...+19°C. Вода в Амурском заливе +19°C, в заливе Посьета +18°C, в бухте Находка +14°C.
Во Владивостоке облачно, небольшой, временами умеренный дождь (вероятность 70%). Ветер северный сильный. Воздух +13...+15°C.
В Уссурийске облачно, небольшой дождь (вероятность 60%). Ветер северный умеренный до сильного. Воздух +14...+16°C.
В Находке облачно, небольшой, временами умеренный дождь (вероятность 80%). Ветер северный умеренный до сильного. Воздух +14...+16°C.