2018-10-01T02:09:39+03:00
Общество

Олег Кожемяко побывал в самом затопленном районе Приморья

На сегодня жителям региона, пострадавшим от паводка, из краевого бюджета выплачено 115,9 миллиона рублей
Игорь СОРОКИН
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В Михайловском районе Приморья примут дополнительные меры по расчистке русла реки Михайловка, а также восстановят пешеходный мост через водоем. Такое поручение дал врио губернатора Олег Кожемяко.

Михайловский район — один из наиболее пострадавших от ливней, прошедших в августе и сентябре. Вода затопила несколько сотен дворов и почти полностью погубила урожай на огородах.

Как рассказали на встрече с главой региона сельчане, Михайловку топит четвертый год подряд. Основная причина — засорение русла реки.

По словам главы района Владимира Архипова, сейчас работы по расчистке уже проведены. Однако, приведена в порядок только часть русла.

Олег Кожемяко посетил дома жителей тех улиц, где стояла вода, выслушал жалобы, связанные с ликвидацией последствий паводка, а также проинспектировал работы на реке.

Позже, на совещании с руководителями краевых департаментов, представителями МЧС и сотрудниками местной администрации, Олег Кожемяко дал поручение расчистить русло реки Михайловка до конца, а также привести в порядок пешеходную дорожку, ведущую к мосту через водоем, и сам мост. Кроме того, должны быть очищены колодцы и водостоки.

«За неделю надо навести порядок. Сконцентрируйтесь на этом», — обратился он к участникам совещания.

Также по итогам разговора с жителями Михайловки Олег Кожемяко распорядился направить экспертные комиссии в те подворья, где специалисты ещё не оценили ущерб.

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