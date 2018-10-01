2018-10-01T02:26:10+03:00
Происшествия

Застройщика-афериста судят во Владивостоке

Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд
Игорь СОРОКИН
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фото - архив КПфото - архив КП
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В Приморье перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в строительном мошенничестве.

«Следователи УМВД по Владивостоку окончили предварительную работу по уголовному делу против депортированного из Таиланда гражданина России, обвиняемого в мошенничестве на сумму свыше 8,5 миллионов рублей», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Установлено, что 46-летний уроженец Владивостока получил от четырех россиян деньги на строительство в Таиланде. Супружеская пара передала злоумышленнику свыше 2,7 миллиона рублей для постройки дома на острове Пхукет. Затем он взял в долг у потерпевших еще 1,5 миллиона рублей. В дальнейшем обвиняемый, оформив договор купли-продажи, обманом похитил у другой семьи около 4 миллионов рублей», — рассказала Ирина Волк.

Следственный отдел УМВД по Владивостоку возбудил уголовное дело. Фигуранта объявили в международный розыск, в 2017 году его задержали правоохранительные органы Таиланда. В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола мужчину доставили в Россию.

Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

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