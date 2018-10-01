Застройщика-афериста судят во Владивостоке
В Приморье перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в строительном мошенничестве.
«Следователи УМВД по Владивостоку окончили предварительную работу по уголовному делу против депортированного из Таиланда гражданина России, обвиняемого в мошенничестве на сумму свыше 8,5 миллионов рублей», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Установлено, что 46-летний уроженец Владивостока получил от четырех россиян деньги на строительство в Таиланде. Супружеская пара передала злоумышленнику свыше 2,7 миллиона рублей для постройки дома на острове Пхукет. Затем он взял в долг у потерпевших еще 1,5 миллиона рублей. В дальнейшем обвиняемый, оформив договор купли-продажи, обманом похитил у другой семьи около 4 миллионов рублей», — рассказала Ирина Волк.
Следственный отдел УМВД по Владивостоку возбудил уголовное дело. Фигуранта объявили в международный розыск, в 2017 году его задержали правоохранительные органы Таиланда. В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола мужчину доставили в Россию.
Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.