Владивостокский "Луч" удивил ничьей с лидером дивизиона

СЕГОДНЯ 02:54 2018-10-01T02:56:20+03:00

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В минувшее воскресенье на стадионе "Динамо" владивостокский "Луч" принимал "Томь", возглавляющую турнирную таблицу первого дивизиона. Игры вышла фееричной: проигрывая 0:2, "тигры" сумели сравнять счет!

Преданным болельщикам "Луча" сперва казалось, что воскресная игра не задалась. Еще бы, ведь уже на восьмой минуте защитник гостей Шумских ударом головой поразил ворота Котлярова. Безуспешно тренер "желто-синих" Рустем Хузин пытался "построить" команду - в первом тайме футболисты будто не слышали своего наставника, зато фолили по полной программе.

Второй тайм Хузин начал с двух замен, но и это не спасло владивостокскую команду от второго гола - на этот раз отличился Казаев. После этого поклонники местного футбола приуныли: казалось, что счет если и изменится, то явно не в нашу пользу.

Но подобные опасения оказались напрасными: на 81-й минуте Носов забил прекрасный гол с правого угла штрафной прямиком в девятку - трибуны взорвались от восторга. Как оказалось, и этот гол не был последним: буквально под финал матча, на 89-й минуте, Больевич завершил подачу с углового, головой поразив ворота Мелихова. Три добавленные арбитром минуты уже не повлияли на исход игры: 2:2, благодаря ничьей "Луч" поднялся на 13-ю строку таблицы и с такой игрой вполне может претендовать на победу в следующей игре с "Сочи".