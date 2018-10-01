Владивосток готов к холодам на 95%

СЕГОДНЯ 03:41 2018-10-01T03:41:25+03:00

Сетевые организации с весны по осень ремонтируют километры теплотрасс, а зимой специалисты ВПЭС и ДГК устраняют сотни локальных порывов

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Отопительный сезон во Владивостоке начнется во второй половине октября. Об этом сегодня, 1 октября, сообщили в управлении по вопросам топливно-энергетического комплекса.

Сейчас детские сады, школы, библиотеки, объекты здравоохранения и учреждения культуры готовы к холодам на 100%. Жилфонд — на 98%, тепловые сети — на 94. Общий процент готовности Владивостока к предстоящему отопительному периоду 2018-2019 годов составляет 95%.

Большая работа по ремонту теплотрасс проделана в рамках ремонтной кампании бригадами ВПЭС и ДГК. В общей сложности теплоэнергетики отремонтировали свыше 15 километров теплосетей, износ которых составлял до 100%.

Отметим, что всего в приморской столице проложено более 600 километров трубопроводов, построенных преимущественно в 1970-е годы.

Так, в 2013 году процент износа объектов тепловых сетей составлял 74,34%, в 2014 году — 78,6%, в 2015 году — 83,51%, в 2017 году — 87,51, в текущем году около 90%.

«В этом году энергетики привели в порядок свыше 15 километров трубопровода. Длина ремонтируемых участков варьируется от 3 до 200 метров. Работы проводились (а где-то и продолжаются) на десятках улицах практически во всех районах города: Иртышской, Нерчинской, Батарейной, Фадеева, Пушкинской, Новожилова, Посьетской, Карла Жигура, Сахалинской, Океанском проспекте и по многим другим адресам, — отметили в управлении по вопросам топливно-энергетического комплекса. — В следующем году работы продолжатся. В целом хотелось бы пожелать, чтобы отопительный сезон прошел без сбоев и неприятных сюрпризов. Мы со своей стороны прилагаем к этому все усилия».