Приморье оказалось в аутсайдерах по здоровому образу жизни

СЕГОДНЯ 04:08 2018-10-01T04:08:43+03:00

Дальний Восток не придерживается жизни без вредных привычек - практически все регионы отличились высоким употреблением спиртного и табака

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Жители регионов Северного Кавказа и юга России чаще всего придерживаются здорового образа жизни, а аутсайдеры по ЗОЖ живут в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом говорят результаты исследования РИА «Новости».

Примечательно, что тренд на здоровый образ жизни всё популярнее среди россиян. Среди лидеров — Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария, Краснодарский край, Ингушетия. Здесь невысокий уровень потребления табачных изделий и алкоголя, невысокая доля занятых на работе с вредными и опасными условиями труда. Кроме того, в четырёх из пяти лидирующих регионов достаточно высока доля занимающихся спортом и физкультурой (более 30%).

Последние места в рейтинге занимают Еврейская автономная область, Камчатский край, Магаданская область, Забайкальский край, Амурская область, Бурятия, Чукотка, Хакасия, Приморье и Ненецкий АО.