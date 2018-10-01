Сотрудник ГИБДД вымогал у приморца взятку за марихуану

СЕГОДНЯ 04:31 2018-10-01T04:31:45+03:00

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Шкотовский суд вынес приговор бывшему сотруднику ГИБДД, который признан виновным в покушении на получение взятки. Как установлено в суде, преступление совершено инспектором ГИБДД межрайонного отдела МВД «Большекаменский».

Фигурант, остановив грузовик, при осмотре обнаружил коноплю. За 20 тысяч рублей инспектор пообещал не сообщать в дежурную часть о подозрительной находке. Учитывая, что такой суммы у водителя при себе не было, они договорились встретиться позже.

О незаконных действиях водитель сообщил в региональное управление УФСБ, сотрудники которого задержали несостоявшегося мздоимца.

Признав подсудимого виновным, суд назначил ему 4 года 10 месяцев общего режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 2 года. Пока приговор в законную силу не вступил.