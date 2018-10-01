2018-10-01T04:53:35+03:00
Политика

Дальневосточники открыли учения в Бурятии танковым вальсом

Праздничную атмосферу поддержал творческий коллектив ансамбля песни и пляски Восточного военного округа
Игорь СОРОКИН
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фото Минобороныфото Минобороны
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Впервые на открытии совместного российско-монгольского учения «Селенга-2018» военнослужащие мотострелкового соединения Восточного военного округа исполнили «танковый вальс».

На учебно-тренировочном комплексе Бурдуны гости и военнослужащие России и Монголии увидели синхронное выполнение маневров танками Т-72Б под музыку.

Праздничную атмосферу поддержал творческий коллектив ансамбля песни и пляски Восточного военного округа.

Справка КП

Ежегодное военное учение «Селенга-2018» проходит в Республике Бурятия на полигоне Бурдуны с 29 сентября по 12 октября.

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