Дальневосточники открыли учения в Бурятии танковым вальсом
Праздничную атмосферу поддержал творческий коллектив ансамбля песни и пляски Восточного военного округа
фото Минобороны
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Впервые на открытии совместного российско-монгольского учения «Селенга-2018» военнослужащие мотострелкового соединения Восточного военного округа исполнили «танковый вальс».
На учебно-тренировочном комплексе Бурдуны гости и военнослужащие России и Монголии увидели синхронное выполнение маневров танками Т-72Б под музыку.
Праздничную атмосферу поддержал творческий коллектив ансамбля песни и пляски Восточного военного округа.
Справка КП
Ежегодное военное учение «Селенга-2018» проходит в Республике Бурятия на полигоне Бурдуны с 29 сентября по 12 октября.