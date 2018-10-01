2018-10-01T05:11:05+03:00
Происшествия

Задолжавшего солидную сумму приморца припугнули лишением "круизёра"

С учетом исполнительского сбора гражданин Г. заплатил 445 тысяч рублей, но добился снятия ареста с имущества
Игорь СОРОКИН
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В отделе судебных приставов по Уссурийску находилось производство о взыскании 416 тысяч рублей за аренду земельного участка.

Никаких действий по погашению задолженности приморец не принимал, а также всячески избегал встреч с судебным приставом.

Тем не менее, судебный пристав сделал запрос в регистрирующие органы и выяснил, что в наличии у гражданина имеется внедорожник марки Land Cruiser 2000 года выпуска. Тогда представитель закона вынес запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля. Однако и эта мера не побудила мужчину заплатить долг.

В итоге судебный пристав-исполнитель вынес постановление об аресте имущества должника. Судебные приставы оперативно разыскали Land Cruiser и вручили его владельцу постановление об аресте внедорожника. После этого в течение восьми дней приморец погасил всю задолженность. С учетом исполнительского сбора гражданин Г. заплатил 445 тысяч рублей, но добился снятия ареста с имущества.

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