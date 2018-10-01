2018-10-01T05:28:42+03:00
Общество

Приморье надеется на Москву в спасении тонущего района

Октябрьский район попадает в зону подтопления уже третий год подряд
Игорь СОРОКИН
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фото - АПКфото - АПК
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Проработать вопрос о строительстве гидротехнических сооружений на реке Раздольной поручил врио губернатора края Олег Кожемяко.

Октябрьский район попадает в зону подтопления уже третий год подряд. По словам муниципальных властей и местных жителей, проблема связана с отсутствием дамбы.

Как рассказал глава района Александр Камленок, в 2001 году, после мощнейшего тайфуна «Джуди», на реке Раздольной начали возводить гидротехнические сооружения, но работы так и не завершились. Сейчас не достроено около половины объекта — примерно четыре километра.

После осмотра реки и общения с жителями Олег Кожемяко распорядился принять дополнительные меры по расчистке русла водоема, а также поручил проработать строительство дамбы.

«Нужно подготовить предтехнико-экономическое обоснование строительства дамбы, примерно запросить по котировке стоимость километра этой дамбы, чтобы в обосновании документа, который пойдет в федерацию, у нас были хотя бы предварительные расчеты, и по годам распределить строительство», — сказал он.

На основании документов подготовят обращение в правительство России с просьбой направить Приморью финансы на проект.

«Не затягивайте с этим. К концу октября вы должны подать документы», — поручил Олег Кожемяко.

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