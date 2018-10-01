Декада поддержки пожилых людей началась в Приморье

СЕГОДНЯ 05:48 2018-10-01T05:48:01+03:00

Сегодня все желающие могут дозвониться на "горячую линию" и задать волнующие их вопросы о пенсиях

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1 октября в российских регионах началась декада, приуроченная ко Дню пожилого человека. В муниципалитетах Приморья пройдут праздничные мероприятия, главными участниками которых станут пенсионеры.

Так, 1 октября работает «горячая линия» для представителей старшего поколения. Организаторы, специалисты краевого отделения и территориальных органов Пенсионного фонда России, ответят на вопросы о пенсиях. «Телефон «горячей линии» Приморского отделения — 8(423) 24-98-600.

Также в рамках декады запланированы благотворительные акции. Как рассказали в департаменте труда и социального развития, их организуют самые разные организации, социальные службы, предприниматели, общественники.

Так, сотрудники учреждений здравоохранения предлагают пожилым людям пройти медосмотры. Социальные работники собирают гуманитарную помощь, предлагают своим подопечным дополнительные социальные услуги, доставляют продуктовые наборы, сопровождают пенсионеров на праздничные встречи, которые проходят во всех городах и селах Приморья. Предприниматели предоставляют бесплатные услуги по ремонту обуви, одежды, бытовой техники, а также парикмахерские, банные и фотоуслуги.

По словам директора департамента Лилии Лаврентьевой, сегодня поддержание здоровья, активности, полноценного досуга приморцев преклонного возраста — важный сегмент социальной политики.

«Мы приступили к реализации проекта „Старшее поколение“. Разработана дорожная карта, для реализации которой необходимо межведомственное взаимодействие регионального и муниципальных органов исполнительной власти, общественных организаций, партнерство с социально ответственным бизнесом и некоммерческими организациями. Это консолидация общества на поддержку активного долголетия пенсионеров», — подчеркивает глава ведомства.

Кроме того, основной задачей департамента остается социальная поддержка пожилых людей. В списке получателей различных выплат — более 560 тысяч приморских пенсионеров.

С 2013 года возобновлена единовременная выплата в 1 тысячу рублей всем пенсионерам. В 2016 году в Приморье стали компенсировать взносы за капитальный ремонт людям старше 70 лет. Субсидии на ЖКУ, единовременные и ежемесячные выплаты льготникам — на эти и другие меры социальной поддержки пенсионеров в краевом бюджете 2018 года предусмотрели более 6 миллиардов рублей.