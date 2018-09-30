В национальном парке «Бикин» Приморского края откроется отделение Почты России

30 Сент. 05:49 2018-10-01T05:55:17+03:00

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Почта России и Центр «Амурский тигр» в присутствии заместителя председателя Правительства Российской Федерации Константина Чуйченко заложили памятный камень в строительство нового почтового отделения в национальном парке «Бикин». Административное здание будет построено до конца 2018 года.

Почетные гости дали старт строительству, заложив капсулу времени с посланием будущему поколению. Извлекут капсулу через 16 лет, 28 сентября 2034 года.

В национальном парке «Бикин» откроется новое почтовое отделение.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации, председатель Наблюдательного совета Центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко, генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев и директор Приморского филиала Почты России Сергей Калитин.

В новом административном здании, строительство которого планируется завершить до конца 2018 года, разместится отделение Почты России и другие сервисы связи. Почтовый индекс отделения сохранится – 692017.

В национальном парке «Бикин» откроется новое почтовое отделение.

«Открытие современного почтового отделения на территории национального парка станет существенным вкладом в комплексное развитие его территории. Коренные жители Красного Яра и гости заповедника смогут воспользоваться полным спектром почтовых, финансовых и государственных услуг, как и в любом городском отделении Почты России», – рассказал директор Приморского филиала Почты России Сергей Калитин.

В этом году в рамках празднования Дня тигра во Владивостоке Почта России бесплатно доставит детские открытки. 29 сентября на набережной Спортивной гавани Владивостока откроется «Тигриная почта», где дети смогут нарисовать тигрят на специальных почтовых карточках и отправить их почтой.

Почту России и Центр «Амурский тигр» связывает доброе и многолетнее сотрудничество. В 2017 году по итогам Всероссийского конкурса «Лучший урок письма» издана уникальная книга детских писем и рисунков «У меня дома живет амурский тигр».

Информационная справка

Центр «Амурский тигр» - организация, занимающаяся изучением и сохранением популяции амурского тигра в России. Учреждена в 2013 году Русским географическим обществом по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. Свою деятельность Центр осуществляет без бюджетного финансирования, исключительно благодаря спонсорской поддержке организаций и частных лиц.

День тигра во Владивостоке – экологический праздник, отмечаемый в столице Приморского края в последнее воскресенье сентября с 2000 года и получивший статус официального в 2001 г. Цель праздника – привлечение внимания общественности к проблеме сохранения дикой природы, в том числе амурского тигра. Инициатором праздника, посвященного главному обитателю и символу Приморья, принадлежит писателю-охотоведу Владимиру Тройнину.