Давление на малый и средний бизнес Приморья слабеет

СЕГОДНЯ 06:33 2018-10-01T06:33:05+03:00

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На 10% сократилось количество проверок малого и среднего бизнеса в Приморье: всего их запланировано 2 355 вместо 2 672 в прошлом году.

Чтобы кардинально изменить ситуацию, новые механизмы снижения административного давления выдвинут сами предприниматели. Для этого в Приморье начал работу Совет по вопросам совершенствования контрольно-надзорной деятельности.

По словам вице-губернатора Константина Богданенко, совет станет постоянной площадкой, где предприниматели будут открыто говорить о проблемах и озвучивать свои предложения для улучшения работы надзорных ведомств.

«В первую очередь мы хотим сократить количество, частоту проверок, сроки их проведения. В конечном итоге наша цель – создать самые привлекательные условия для ведения бизнеса в Приморье», – подчеркнул он.

Руководители деловых объединений сразу же озвучили первое предложение – чаще проводить мероприятия, на которых бизнес сможет узнавать об изменениях в законодательстве и получать консультации надзорных органов.