Осуждённых малолеток в Приморье перевоспитывают искусством
В рисунках они изображают своих близких, друзей, строят планы на будущее
фото из архива
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В находкинской воспитательной колонии стартовал художественный конкурс "Цена свободы".
Несовершеннолетние осужденные в рисунках анализируют свои поступки, которые привели их в заключение, и фантазируют на тему будущего вне колонии. В рисунках они изображают своих близких, друзей, строят планы на будущее. После конкурса воспитанники представят свои работы на выставке прикладного творчества.
Как заверили в приморском управлении ГУФСИН, подобные конкурсы направлены на переоценку жизненных приоритетов, развития творческих способностей и организации полезной занятости у подростков.