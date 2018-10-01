Осуждённых малолеток в Приморье перевоспитывают искусством

СЕГОДНЯ 06:47 2018-10-01T06:47:51+03:00

В рисунках они изображают своих близких, друзей, строят планы на будущее

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В находкинской воспитательной колонии стартовал художественный конкурс "Цена свободы".

Несовершеннолетние осужденные в рисунках анализируют свои поступки, которые привели их в заключение, и фантазируют на тему будущего вне колонии. В рисунках они изображают своих близких, друзей, строят планы на будущее. После конкурса воспитанники представят свои работы на выставке прикладного творчества.

Как заверили в приморском управлении ГУФСИН, подобные конкурсы направлены на переоценку жизненных приоритетов, развития творческих способностей и организации полезной занятости у подростков.