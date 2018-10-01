2018-10-01T08:00:31+03:00
Происшествия

Пенсионера в Приморье насмерть сбил водитель-штрафник

В 2018 мужчина дважды привлекался к административной ответственности
Игорь СОРОКИН
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фото - ГИБДД Уссурийскафото - ГИБДД Уссурийска
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В Уссурийске полиция проверяет обстоятельства смертельного ДТП.

В дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД ОМВД по Уссурийску поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома № 234В на улице Некрасова. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи.

Установлено, что 33-летний водитель Toyota Vista, двигаясь со стороны улицы Комарова в направлении Лимичевской, наехал на пешехода, который перебегал проезжую часть. В результате 66-летний пешеход получил тяжелые травмы, не совместимые с жизнью.

Стаж водителя составляет девять лет. В 2018 мужчина дважды привлекался к административной ответственности.

По факту ДТП со смертельным исходом полиция проводит проверку. Выясняются обстоятельства происшествия.

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