Боевые самолёты отбомбились в Приморье по условным террористам

СЕГОДНЯ 08:56 2018-10-01T08:56:31+03:00

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Истребители и бомбардировщики Восточного военного округа провели на полигонах Приморья учения по противодействию терроризму. В учении приняли участие около 20 военных истребителей и бомбардировщиков.

На практике экипажи многоцелевых истребителей Су-35С и Су-30М2 отработали задачи по ведению разведки, обнаружению колонны легкобронированной техники "противника" и провели боевые пуски неуправляемых авиационных ракет.

После пусков летчики выполнили фигуры сложного пилотажа, имитирующие уход из-под удара средств ПВО условных террористов.

Завершили уничтожение условных террористов летчики штурмовиков Су-25 СМ "Грач", которые вышли на цель и нанесли ракетно-бомбовый удар по позициям укрепившегося "противника".

Экипажи применили авиационные бомбы и неуправляемые авиаракеты.