Бывшего вице-губернатора Приморья осудили за халатность

СЕГОДНЯ 09:17 2018-10-01T09:17:05+03:00

Сроки давности по этому правонарушению уже вышли, поэтому сидеть по этой статье Олегу Ежову не придется

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Фрунзенский суд Владивостока признал бывшего вице-губернатора Приморья Олега Ежова виновным в халатности при строительстве пожарного депо в Красноармейском районе. "Ежов признан виновным, назначен штраф", - пишет "Интерфакс - Дальний Восток".

Приговор вынесен по статье УК РФ "халатность". В то же время суд освободил бывшего чиновника от наказания по истечению сроков давности. Заявленные к Ежову требования о возмещении ущерба суд полностью удовлетворил .

Как сообщалось, Фрунзенский суд в июле начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Приморья Олега Ежова. По версии следствия, в марте 2013 года департамент градостроительства Приморья заключил договор с ООО "Приморье Девелопмент" на строительство пожарного депо в селе Новопокровка Красноармейского района края стоимостью свыше 100 млн рублей.

Ежов, тогда возглавлявший департамент градостроительства, зная, что работы не завершены, подписал документы о приемке. Работы были оплачены. В результате бюджету региона причинен ущерб в размере более 26 млн рублей.

Чиновника задержали 3 мая 2016 года, в отношении него возбудили него уголовное дело. По решению суда он был арестован.

На посту вице-губернатора Ежов курировал вопросы градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства.

Также сообщалось, что Ежов стал фигурантом уголовного дела о долгострое двух пятизвездочных гостиниц "Хаятт" во Владивостоке, ему предъявлено обвинение в халатности. Следствие считает, что его действия привели к необоснованному продлению сроков строительства гостиничных комплексов, а также увеличению трат на их возведение.