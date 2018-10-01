Борис Кубай: супертайфун принесёт Приморью сильные дожди

СЕГОДНЯ 09:28 2018-10-01T09:28:21+03:00

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Главный метеоролог Приморского края Борис Кубай рассказал «Примпогоде» о том, чего стоит ждать от новорождённого тайфуна «Конг-рэй» и угрожает ли он Приморью.

— Борис Викторович, в Тихом океане образовался новый, двадцать пятый по счёту тайфун «Конг-рей». Возможно ли, что в бижайшие дни он дойдёт до Приморья?

— Этот тайфун, как и предыдущий, претендует на статус супертайфуна. В минувшее воскресенье прошёл точку 15° с.ш. и 136° в.д. и пока смещается на северо-запад в направлении Тайваня. Непосредственно к Тайваню подойдёт ориентировочно 5 октября, далее, повернув на север, выйдет на Корейский пролив. Здесь, скорее всего, потеряет статус тайфуна, превратившись в циклон и будет втянут в циркуляцию тропосферной ложбины, которая к тому времени может подойти к Приморскому краю.

Поддавшись мощному струйному воздушному потоку, бывший тайфун со скоростью более 100 км/час проделает за сутки путь над Японским морем от Корейского полуострова до пролива Лаперуза. При этом своим западным крылом может задевать юго-восточную, восточную часть Приморского края, где 7 октября возможны интенсивные дожди, количеством от 20 до 50 мм.

Учитывая большую скорость перемещения бывшего тайфуна, продолжительность интенсивных дождей будет сравнительно небольшой, не более 6 часов. Естественно, что на побережье Японского моря ожидается сильный штормовой ветер и высокая волна.