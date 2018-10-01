Пробную перепись населения Приморья проводят онлайн

СЕГОДНЯ 10:40 2018-10-01T10:40:29+03:00

Механизм сервиса прост — достаточно зайти в свой личный кабинет на портале и выбрать услугу «Пробная перепись»

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Приморцы, зарегистрированные на Едином портале госуслуг, могут принять участие в пробной переписи населения.

Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций, всероссийская перепись населения пройдет в России в 2020 году, в 2018-м — проводится подготовка к ней.

«Предварительная перепись населения нужна для того, чтобы оценить готовность жителей страны участвовать в онлайн-опросе, а также отработать механизмы крупнейшей переписи десятилетия. Впервые используются информационные технологии — Единый портал госуслуг, которым сейчас пользуются более 70% жителей края», — сообщили в ведомстве.

Механизм сервиса прост — достаточно зайти в свой личный кабинет на портале и выбрать услугу «Пробная перепись».

«Раньше подготовка к переписи проходила вручную — через переписчиков. Многих людей не удавалось застать дома из-за их занятости. Сейчас технологии позволяют заполнять листок переписи в режиме онлайн любым удобным способом — через компьютер, ноутбук или приложение на смартфоне. Таким образом организаторы рассчитывают вовлечь в этот процесс не менее 10% населения», — отметили в департаменте.

Если проект будет востребован, онлайн-перепись будет использоваться постоянно как альтернатива получения информации. Услуга доступна для всех желающих с 1 по 10 октября.