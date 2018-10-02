2018-10-02T00:50:55+03:00
Общество

Золотая осень наступила в Приморье

Осадков сегодня не предвидится
Софья КУЧИНА
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Фото: https://www.stihi.ru/2010/11/12/8917Фото: https://www.stihi.ru/2010/11/12/8917
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Сегодня, 02 октября, погоду Приморского края будет определять поле повышенного давления. Без осадков. Ветер западный умеренный до сильного. Температура воздуха +15...+20°C. Температура воды в Амурском заливе +18°C, в заливе Посьета +18°C, в бухте Находка +15°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный, во второй половине дня до сильного. Температура воздуха +16...+18°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный слабый до умеренного. Температура воздуха +18...+20°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха +17...+19°C.

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