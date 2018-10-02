Павел Воля показал подписчикам знаменитую Шамору и передал привет Илье Лагутенко

СЕГОДНЯ 02:16 2018-10-02T02:17:12+03:00

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Резидент Camedy Club посетил Владивосток и любимую многими приморцами Шамору. На своей странице в инстаграме он рассказал, что догуливает здесь свой отпуск - уже сегодня ему предстоит выступление в нашем городе. В ожидании работы шоумен прокатился по знаковым местам Приморья. В видеопосте он поблагодарил все, кто ему "сдает шикарные места на Дальнем Востоке" - поделиться информацией о достопримечательностях он просил несколькими публикациями ранее.

— Ребята, это Шамора! Я специально забрался повыше, чтобы показать вам красотень. Воспетая группой Муммий Тролль Шамора...

Артист в своём обращении передал также привет музыканту Илье Лагутенко - из родных мест и от родных людей и пошёл, по его словам, купаться.

Фото: инстаграм Павла Воли

В своих сториз Павел показал, что прогулялся по берегу пляжа.

— О, морской капустки, ракушек можно с берега прямо поесть, - удивился стендапер. Также "Снежок" нашёл здесь большое стёклышко, обточенное морем и признался, что за такое его дети отдали бы все свои игрушки.