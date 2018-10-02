2018-10-02T02:56:53+03:00
Происшествия

Отелло в юбке из Приморья расплатится свободой за убийство любимого

Узнав о том, что любовник желает уйти к другой, она его зарезала
Софья КУЧИНА
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Фото: https://vesti-ukr.com/Фото: https://vesti-ukr.com/
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В Хорольском районе жительницу посёлка городского типа Ярославский осудили за умышленное убийство.

Как установил суд, сожитель женщины заявил, что собирается уйти от неё к другой. Слово за слово, завязалась нешуточная ссора, и дама, в приступе ревности, схватилась за нож. Испытывая непреодолимое желание убить неверного любовника, Отелло в юбке ударила его в грудь - мужчина тут же скончался.

Опасной ревнивице присудили провести семь лет в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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