Отелло в юбке из Приморья расплатится свободой за убийство любимого
Узнав о том, что любовник желает уйти к другой, она его зарезала
Фото: https://vesti-ukr.com/
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В Хорольском районе жительницу посёлка городского типа Ярославский осудили за умышленное убийство.
Как установил суд, сожитель женщины заявил, что собирается уйти от неё к другой. Слово за слово, завязалась нешуточная ссора, и дама, в приступе ревности, схватилась за нож. Испытывая непреодолимое желание убить неверного любовника, Отелло в юбке ударила его в грудь - мужчина тут же скончался.
Опасной ревнивице присудили провести семь лет в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.