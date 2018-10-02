Часть домов Владивостока сегодня остались без электричества

СЕГОДНЯ 04:28 2018-10-02T04:28:17+03:00

Отключения продлятся с 9 до 17 часов Фото: "КП" Архив

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Об очередных отключениях домов от электроэнергии сегодня во Владивостоке сообщает МУП «ВПЭС». По данным муниципального управления, несколько десятков домов обесточат из-за плановых работ по ремонту и диагностике теплосетей.

Отключения начались утреннее время - в 9 часов. Под отключения попали дома Советского и Фрунзенского района. Вернуть электричество планируют в 17:00.

Сегодня электричества в розетках отсутствует по следующим адресам:

- 1-я дачная, 12, 12А, 14, 16, 18, 47, 49, 51, 55, 57, 57Б;

- Маковского, 20, 22, 9;

- Мусоргского, 41, 43, 45, 49, 49А, 51, 47, 51В;

- Профессора Куренцова, 27, 29, 31, 33;

- Пограничная, 10, 12;

- Радио переулок, 5, 8, 6А, 9, 11, 13;

- Радио, 19, 21, 44, 9;

- Сахарный Ключ ул. 4;

- Чапаева, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 39, 9;

- Хабаровская, 30, 32.