Семьям с первенцами Приморье выплатило 160 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 04:49 2018-10-02T04:49:39+03:00

Выплата семьям, у которых в 2018 году родился первенец — инициатива президента РФ Владимира Путина

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Более двух тысяч семей Приморья оформили ежемесячную выплату на первого ребенка, родившегося в этом году. На соцподдержку семей с детьми уже направлено почти 160 миллионов рублей.

Как сообщили в департаменте труда и социального развития, самыми активными оказались жители городов Приморья. Что касается муниципальных районов, то больше всего заявлений на оформление выплаты зафиксировано в Надеждинском, Хорольском, Партизанском районах.

Напомним, выплата семьям, у которых в 2018 году родился первенец — инициатива президента РФ Владимира Путина. Право предоставляется российским гражданам. Доход на одного члена семьи, из расчета 1,5 прожиточного минимума трудоспособного гражданина, не должен превышать 19 786 рублей в месяц.

«Чтобы получать новую выплату, семья из трех человек — мама, папа и малыш — должна иметь доход не более 59 тысяч рублей в месяц. Не каждая молодая семья, студенческая, к примеру, может похвастаться таким бюджетом», — комментирует директор краевого департамента Лилия Лаврентьева.

В Приморье ежемесячно на первенца родители получают почти 13,6 тысячи рублей в течение года. По истечении этого срока они должны подать новое заявление о назначении выплаты на срок до достижения ребенком возраста полутора лет. Подать заявление на назначение ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения первого ребенка.