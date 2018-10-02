Девушка с татуировкой цветка пропала в Приморье

СЕГОДНЯ 04:51 2018-10-02T04:51:31+03:00

Екатерина Загородняя ушла из дома 18 сентября и до сих пор не вернулась

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В Приморье разыскивают пропавшую в середине сентября женщину. Родные и близкие переживают, что с ней могло что-то произойти.

Как сообщает группа primpoisk25 в социальной сети Инстаграм, проживающая в Уссурийске Екатерина Загородняя ушла из дома 18 сентября. Спустя 14 дней от неё не поступало вестей, и домой она так и не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, русые волосы, коротка стрижка. На вид ей 30-35 лет. Из особых примет отмечается татуировка в районе поясницы. На тату изображены иероглифы и цветок.

- Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Екатерины, - отмечается в сообщении.

Также приводятся номера, по которым можно позвонить в случае нахождения женщины:

- 8 (4234) 32 – 30 – 31 - МОВД России по г. Уссурийску или 102 – полиция

- 8 914 721 22 32 и 8 924 248 89 42 – звонок волотёрам волонтеры. Помимо этого действует почта primpoisk25@gmail.com