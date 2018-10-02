Преступная группировка с главарём из Москвы ввезла в Приморье около 500 мигрантов

СЕГОДНЯ 05:58 2018-10-02T05:59:52+03:00

В основном мигранты незаконно въезжали в Россию из Китая и Вьетнама Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В основном в Россию въезжали граждане из Азии

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В Приморье возбуждено уголовное дело на пятерых человек, состоящих в межрегиональной преступной группе. Их обвиняют в организации незаконного въезда почти 500 граждан из Азии в Россию.

Как передаёт пресс-служба краевой прокуратуры, в 2016 году житель Москвы вместе с со знакомым из Приморья решили наживиться на желающих попасть в Россию людях. Создав преступную группировку, они взяли в свою команду двух жителей Владивостока и одного человека из Хабаровска.

— Злоумышленники, имея контроль над 14 коммерческими структурами, не являющимися участниками внешне-экономической деятельности, от имени руководителей указанных компаний, занимались подготовкой необходимых документов, дающих иностранцам право получения деловых и коммерческих виз для въезда в Российскую Федерацию, - отмечает пресс-служба ведомства.

Вывести преступников на чистую воду смогли сотрудники регионального управления ФСБ РФ. Фигуранты полностью признали свою вину в совершённых преступлениях.

Также определены люди, незаконно въехавшие в Россию - это жители Китая, Вьетнама и других стран. Некоторые из них самостоятельно вернулись на родину, в отношении других решается вопрос о депортации.