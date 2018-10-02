В Приморье из-за паводков до сих пор действует режим ЧС в 17 районах

СЕГОДНЯ 07:15 2018-10-02T07:15:01+03:00

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Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать в 17 муниципалитетах Приморья. Это Уссурийский и Лесозаводский городские округа, Красноармейский, Лазовский, Октябрьский, Ольгинский, Михайловский, Надеждинский, Партизанский, Тернейский, Черниговский, Шкотовский, Яковлевский, Ханкайский, Чугуевский, Пограничный и Кировский районы. Такой режим был здесь введен из-за паводков.

Помощь из бюджета края уже получили 7 745 семей. Всего на поддержку пострадавшего населения уже направлено 115,9 миллионов рублей. В основном пострадавшим от паводков компенсируют утрату урожая, восстановление поврежденного жилья, утрату имущества. В среднем разовая выплата составляет от 10 до 100 тысяч рублей.

Дополнительные бригады спасателей направлены в Михайловский и Октябрьский районы. Спасатели расчищают русла рек от завалов, очищают питьевые колодцы после прошедших паводков.

На прошлой неделе режим ЧС был снят на территории Хорольского и Чугуевского районов.